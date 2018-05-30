ср, 30.05.2018
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  • Карта: предстоит реконструкция двух перекрестков в центре Таллинна

Карта: предстоит реконструкция двух перекрестков в центре Таллинна

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В июне начнется реконструкция перекрестков бульвара Пыхья и улицы Каласадама, а также бульвара Мере и улицы Суур Раннявярава.

ФОТО: Raepress

В следующую среду, 6 июня, начнется реконструкция перекрестков бульвара Пыхья и улицы Каласадама, а также бульвара Мере и улицы Суур Раннявярава в Таллинне.

По краям реконструируемых перекрестков появятся тротуары шириной 2,5-3 метра, будут созданы островки безопасности, расширены ряды для транспорта, установлено современное освещение, а Tallinna Vesi заодно реконструирует водопроводные сети.

На время работ перекрестки будут закрыты для движения транспорта, кроме транспорта местных жителей и предприятий. Остальной транспорт будет направляться в объезд.

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