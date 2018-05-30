TLT: Юрген Лиги безосновательно обвинил водителя автобуса

В понедельник, 28 мая, Юрген Лиги опубликовал в соцсети запись, в которой пожаловался на водителя городского автобуса Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) с номерным знаком 330 TAK, поскольку тот в промежутке с 18.20 до 19.00 создал на Палдиском шоссе аварийную ситуацию, в результате которой велосипедисту-любителю Лиги пришлось съехать с дороги. По словам пресс-секретаря TLT Урмаса Тооминга, они всегда имеют возможность проверить, где тот или иной автобус находился в определенный отрезок времени.

В TLT сообщили, что 23 мая автобус с номером 330 TAK до 18.31 обслуживал пятый маршрут, завершив смену в диспетчерском пункте в Мяннику.

Затем автобус направился в диспетчерский пункт Хобуяама, куда он прибыл в 18.51. Затем у водителя был перерыв на обед до 19.21. После этого автобус находился в резерве на автобусной стоянке на улице Хобуяама до 22.39. Затем он отправился по третьему маршруту – улица Вана-Лыуна, Веэренни, Лийвалайа, А. Лаутери, Гонсиори, Нарвское шоссе, бульвар Мере, бульвар Пыхья, улица Соо, Теэстузе, Ситки и Мадала.