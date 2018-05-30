ср, 30.05.2018
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Полезно знать: как правильно оказать помощь пострадавшему в аварии

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ДТП в Ярвамаа.

ФОТО: Kaspar Pokk

Перед тем, как получить водительские права, необходимо пройти курс первой помощи, который должен подготовить к самому страшному – к авариям с пострадавшими. Однако часто выходит так, что теория и практика расходятся, и в реальной ситуации выученное вылетает из головы, пишет Postimees со ссылкой на портал Geenius.

Заведующий отделением экстренной медицины Клиники Тартуского университета Куйдо Нымм рассказал, что нужно делать, чтобы помочь пострадавшим в ДТП, и какие действия категорически запрещены.

1. Остановите кровотечение подручными средствами!

По словам Куйдо Нымма, в случае наружного кровотечения крайне важно его остановить, однако делать это стоит продуманно. «Если снаружи видно, что это сильное кровотечение, необходимо зажать место кровотечения. Возьмите шарф, шапку или что-то другое. Если рана большая, надавите на нее. Самое эффективное – оказать механическое давление на место сильного кровотечения», - советует он.

2. Не давайте пить!

До прибытия медиков никому из пострадавших нельзя давать ни пить, ни есть.

Читайте текст в полном объеме на портале Geenius.

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