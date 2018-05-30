Полезно знать: как правильно оказать помощь пострадавшему в аварии

Перед тем, как получить водительские права, необходимо пройти курс первой помощи, который должен подготовить к самому страшному – к авариям с пострадавшими. Однако часто выходит так, что теория и практика расходятся, и в реальной ситуации выученное вылетает из головы, пишет Postimees со ссылкой на портал Geenius.