Футбол спровоцировал на подкуп избирателей
30 мая 2018 г., 11:08
Кандидат на пост мэра Лима, столицы Перу, Бетси Кортегана в своих соцсетях обещает бесплатные наборы альбомов и наклеек, посвященных чемпионату мира-2018, в обмен на голоса избирателей, cообщает The Sun.
Перу сыграет на чемпионате мира впервые с 1982 года. Это вызвало большой спрос на тематическую продукцию – в первые десять дней продаж было реализовано свыше 140 тонн пакетиков с наклейками и около 10 тысяч альбомов. Ввиду вызванного стикерами ажиотажа, участились конфликты среди перуанцев, которые иногда заканчивались драками.
Перу на ЧМ-2018 встретится с Францией, Данией и Австралией.