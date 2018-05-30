Футбол спровоцировал на подкуп избирателей

Перу сыграет на чемпионате мира впервые с 1982 года. Это вызвало большой спрос на тематическую продукцию – в первые десять дней продаж было реализовано свыше 140 тонн пакетиков с наклейками и около 10 тысяч альбомов. Ввиду вызванного стикерами ажиотажа, участились конфликты среди перуанцев, которые иногда заканчивались драками.