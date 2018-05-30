ср, 30.05.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Новости
Программа
Видео
До ЧМ по футболу осталось:

Футбол спровоцировал на подкуп избирателей

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Guadalupe Pardo / REUTERS

Кандидат на пост мэра Лима, столицы Перу, Бетси Кортегана в своих соцсетях обещает бесплатные наборы альбомов и наклеек, посвященных чемпионату мира-2018, в обмен на голоса избирателей, cообщает The Sun.

Перу сыграет на чемпионате мира впервые с 1982 года. Это вызвало большой спрос на тематическую продукцию – в первые десять дней продаж было реализовано свыше 140 тонн пакетиков с наклейками и около 10 тысяч альбомов. Ввиду вызванного стикерами ажиотажа, участились конфликты среди перуанцев, которые иногда заканчивались драками.

 Перу на ЧМ-2018 встретится с Францией, Данией и Австралией​.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ