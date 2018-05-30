ср, 30.05.2018
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На судне Tallink скончался молодой эстонец

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ФОТО: AFP / Scanpix

В середине мая на судне Silja Symphony, принадлежащем судовой компании Tallink, скончался работавший маляром 30-летний эстонец. Полиция расследует произошедшее как несчастный случай на производстве.

Члены экипажа обнаружили тело мужчины 19 мая, к тому моменту он был мертв уже несколько часов. По первоначальным данным, мужчина получил удар током от лампы, которую использовал для освещения своего рабочего места, сообщил телеканал MTV.

В порту Мариехамна на Аландских островах тело погибшего спустили с судна на землю. После этого паром Silja Symphony, курирующий линию Хельсинки-Стокгольм, продолжил свой путь в Швецию.

Полиция Аландских островов расследует произошедшее вместе с полицией Эстонии.

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