Тимошенко об убийстве Бабченко: каждое нераскрытое преступление провоцирует следующее

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко призывает украинские власти найти заказчиков и исполнителей убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, который в последние годы работал на Украине.
"Шокирована известием об убийстве журналиста Аркадия Бабченко... Мои искренние соболезнования родным и близким Аркадия... Война продолжается не только "там", война продолжается здесь, за углом, у нас дома", - написала Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook.
Она отметила, что это не первое убийство территории Украины российского журналиста.
"Эти люди приехали на Украину, надеясь найти защиту. Защита своего права на свободу и права на жизнь. Требую от власти: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление! Хватит ловить руководителей ЖЭКов и трамвайных депо. Хватит показухи. Ловите преступников! Пока они чувствуют себя безнаказанными, этот террор не прекратится. Каждое новое нераскрытое преступление является прологом для следующего", - написала она и добавила, что это трагедия для всей Украины.
"Наша общая задача - сделать все, чтобы такого больше не было", - написала Тимошенко.
Как сообщалось, вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, ведущий телеканала ATR Аркадий Бабченко.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства - профессиональная деятельность Бабченко. Полиция также обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве.