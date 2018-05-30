Тимошенко об убийстве Бабченко: каждое нераскрытое преступление провоцирует следующее

"Шокирована известием об убийстве журналиста Аркадия Бабченко... Мои искренние соболезнования родным и близким Аркадия... Война продолжается не только "там", война продолжается здесь, за углом, у нас дома", - написала Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Она отметила, что это не первое убийство территории Украины российского журналиста.

"Эти люди приехали на Украину, надеясь найти защиту. Защита своего права на свободу и права на жизнь. Требую от власти: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление! Хватит ловить руководителей ЖЭКов и трамвайных депо. Хватит показухи. Ловите преступников! Пока они чувствуют себя безнаказанными, этот террор не прекратится. Каждое новое нераскрытое преступление является прологом для следующего", - написала она и добавила, что это трагедия для всей Украины.

"Наша общая задача - сделать все, чтобы такого больше не было", - написала Тимошенко.

Как сообщалось, вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, ведущий телеканала ATR Аркадий Бабченко.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).