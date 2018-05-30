Уходя, Осиновский выплатил щедрые премии советникам

“Выплата работникам премий за результативную работу и усердие – обычная часть общей системы мотивации в Министерстве социальных дел. Думаю, это хорошая практика. В случае большинства работников министерства – назначение премий входит в компетенцию министра, министр принимает решения лишь относительно чиновников и работников, которые назначены им самим”, - пояснил бывший министр, возглавляющий Социал-демократическую партию и остающийся в Рийгикогу Евгений Осиновский.

Из четырех его советников Катри Ээспере и Андри Майметс получали 2400 евро в месяц, работавший на 0,8 ставки Владислав Лушин – 1920 евро и работавшая на 0,2 ставки Лийна Мяннисте – 480 евро. Ээспере и Майметс получили премию в размере двух месячных зарплат, а Лушин и Мяннисте – в размере одной. Из них в министерстве продолжит работу лишь Ээспере, у Майметс и Лушина последний день работы завтра, 31 мая, а Мяннисте уже покинула должность.

Мнения предшественников разошлись

Неожиданные премии советникам вызвали у их коллег в здании суперминистерства негодование. Например, бывший член IRL Маргус Цахкна, уходя с должности канцлера социальной защиты в 2016 году и с должности министра обороны в прошлом году, своим советникам дополнительных компенсаций не выплачивал, поскольку они не предусмотрены.

“У меня просто другой принцип. На должности министра никогда не знаешь, когда она кончится и советники тоже знают, когда приходят на работу, что в любой момент могут ее потерять”, - сказал он.

По словам Осиновского, по окончании своей работы в этой должности он хотел выразить признательность своим советникам в соответствии с отработанным временем. “Их вклад был чрезвычайным, иногда даже нечеловеческим. Работа команды министра идет по графику министра, без учета понятия “внерабочее время””.

Бывший министром социальных дел до Цахкна и ставший затем премьер-министром Таави Рыйвас (Партия реформ) не помнит, платил ли он при уходе премии кому-либо из своих советников, однако считает это хорошим обычаем.