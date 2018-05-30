Уходя, Осиновский выплатил щедрые премии советникам

Сложивший с себя обязанности министра здравоохранения и труда Евгений Осиновский, уходя, выплатил четырем своим политическим советникам премию, из них в министерстве останется работать лишь один, пишет Postimees.
“Выплата работникам премий за результативную работу и усердие – обычная часть общей системы мотивации в Министерстве социальных дел. Думаю, это хорошая практика. В случае большинства работников министерства – назначение премий входит в компетенцию министра, министр принимает решения лишь относительно чиновников и работников, которые назначены им самим”, - пояснил бывший министр, возглавляющий Социал-демократическую партию и остающийся в Рийгикогу Евгений Осиновский.
Из четырех его советников Катри Ээспере и Андри Майметс получали 2400 евро в месяц, работавший на 0,8 ставки Владислав Лушин – 1920 евро и работавшая на 0,2 ставки Лийна Мяннисте – 480 евро. Ээспере и Майметс получили премию в размере двух месячных зарплат, а Лушин и Мяннисте – в размере одной. Из них в министерстве продолжит работу лишь Ээспере, у Майметс и Лушина последний день работы завтра, 31 мая, а Мяннисте уже покинула должность.
Мнения предшественников разошлись
Неожиданные премии советникам вызвали у их коллег в здании суперминистерства негодование. Например, бывший член IRL Маргус Цахкна, уходя с должности канцлера социальной защиты в 2016 году и с должности министра обороны в прошлом году, своим советникам дополнительных компенсаций не выплачивал, поскольку они не предусмотрены.
“У меня просто другой принцип. На должности министра никогда не знаешь, когда она кончится и советники тоже знают, когда приходят на работу, что в любой момент могут ее потерять”, - сказал он.
По словам Осиновского, по окончании своей работы в этой должности он хотел выразить признательность своим советникам в соответствии с отработанным временем. “Их вклад был чрезвычайным, иногда даже нечеловеческим. Работа команды министра идет по графику министра, без учета понятия “внерабочее время””.
Бывший министром социальных дел до Цахкна и ставший затем премьер-министром Таави Рыйвас (Партия реформ) не помнит, платил ли он при уходе премии кому-либо из своих советников, однако считает это хорошим обычаем.
“Должность политического советника – одна из наиболее уязвимых, где нет ни одной социальной гарантии. На других должностх отсутствует риск быть уволенным со дня, но это присуще их должности. Если министр должен уйти, со дня прекращается и договор советника. По закону не предусмотрено ни одной компенсации или буфера, который помог бы продержаться, пока человек ищет новое место работы”, - сказал Рыйвас.