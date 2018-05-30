Полиция задержала угрожавшего автовокзалу бомбой молодого человека

Около 20.26 в Центр тревоги позвонил 18-летний молодой человек, сообщивший о бомбе на автовокзале Хяэдемеэсте. Он прервал разговор, перезвонил через несколько минут и сообщил, что бомба взорвется через 4,5 минуты, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.