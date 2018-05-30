ср, 30.05.2018
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Полиция задержала угрожавшего автовокзалу бомбой молодого человека

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Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: ERIC BERACASSAT/SIPA / ERIC BERACASSAT/SIPA

Полиция задержала мужчину, который во вторник вечером сообщил о бомбе на автовокзале Хяэдемеэсте в Пярнумаа.

Около 20.26 в Центр тревоги позвонил 18-летний молодой человек, сообщивший о бомбе на автовокзале Хяэдемеэсте. Он прервал разговор, перезвонил через несколько минут и сообщил, что бомба взорвется через 4,5 минуты, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.

Вызов был ложным. Полиция в Хяэдемеэсте задержала 18-летнего молодого человека по подозрению в преступлении.

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