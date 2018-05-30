Двери в Maxima зажали женщину: она прооперирована и уже две недели лежит в больнице

«У нее диагностирован перелом бедра, все ноги были синие, - рассказал Янис, муж пострадавшей. - Пребывание в больнице, медикаменты и операция - эти внезапные расходы семья не может потянуть».

Люди надеялись, что расходы возьмет на себя администрация магазина, однако там никакого интереса не проявляли.

Янис знает и о других случая ЧП со злополучными дверьми - тогда тоже пострадали люди.

Представитель Maxima заявляет - двери регулярно проверяются. Поэтому данная ситуация требует дополнительного расследования. Однако в итоге администрация просмотрела случившееся по камерам наблюдения и приняла решение взять вину на себя.

«Мы созвонились с пострадавшими, уточнили детали лечения и можем подтвердить, что компенсируем все медицинские расходы», - сказала представитель фирмы Лиене Дупате-Угуле.