Двери в Maxima зажали женщину: она прооперирована и уже две недели лежит в больнице

15 мая супруга пенсионера Яниса вместе с сыном отправилась из Мерсргаса в Талси (Латвия) за покупками. Оба входили в Maxima, когда автоматические двери внезапно зажали женщину. Как сообщает Русский TVNET со ссылкой на программу Bez Tabu, пострадавшая получила достаточно тяжелые травмы - она лечится в Вентспилской больнице уже две недели.
«У нее диагностирован перелом бедра, все ноги были синие, - рассказал Янис, муж пострадавшей. - Пребывание в больнице, медикаменты и операция - эти внезапные расходы семья не может потянуть».
Люди надеялись, что расходы возьмет на себя администрация магазина, однако там никакого интереса не проявляли.
Янис знает и о других случая ЧП со злополучными дверьми - тогда тоже пострадали люди.
Представитель Maxima заявляет - двери регулярно проверяются. Поэтому данная ситуация требует дополнительного расследования. Однако в итоге администрация просмотрела случившееся по камерам наблюдения и приняла решение взять вину на себя.
«Мы созвонились с пострадавшими, уточнили детали лечения и можем подтвердить, что компенсируем все медицинские расходы», - сказала представитель фирмы Лиене Дупате-Угуле.
Тем временем в медучреждении рассказали, что женщине на этой неделе снимают послеоперационные швы и к выходным она будет выписана.