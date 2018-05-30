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"Если сторонники Путина умрут, мир станет лучше"

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ФОТО: Alexei Druzhinin / RIA Novosti

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Слава Маламуд в твиттере написал о своем отношении к форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Если Овечкин завтра умрет, мир станет лучше. Это касается всех сторонников Путина. Я больше не собираюсь делать различий или быть тонким. *** его и ему подобных», – написал Маламуд.

Позже твит с оскорблением был удален, но появился другой, в котором журналист поделился мнением о политических взглядах Овечкина, передает sports.ru

«Почему Овечкин так поддерживает Путина? Комбинация факторов. Ему нравится то внимание, с которым к нему относится Путин. Он искренне поддерживает политику Путина – аннексию Крыма, войну на Украине и антигейские законы. Он переполнен русской пропагандой, отождествляет «царя» с «Родиной». Вот это все», – написал Маламуд.

Также Маламуд заявил, что будет блокировать тех, кто поддерживает Овечкина, в своем твиттере.

Овечкин является учредителем движения PutinTeam, которое было создано перед выборами для поддержки президента России.

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