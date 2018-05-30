"Если сторонники Путина умрут, мир станет лучше"

«Если Овечкин завтра умрет, мир станет лучше. Это касается всех сторонников Путина. Я больше не собираюсь делать различий или быть тонким. *** его и ему подобных», – написал Маламуд.

Позже твит с оскорблением был удален, но появился другой, в котором журналист поделился мнением о политических взглядах Овечкина, передает sports.ru

«Почему Овечкин так поддерживает Путина? Комбинация факторов. Ему нравится то внимание, с которым к нему относится Путин. Он искренне поддерживает политику Путина – аннексию Крыма, войну на Украине и антигейские законы. Он переполнен русской пропагандой, отождествляет «царя» с «Родиной». Вот это все», – написал Маламуд.

Также Маламуд заявил, что будет блокировать тех, кто поддерживает Овечкина, в своем твиттере.