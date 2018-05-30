В латвийских банках ищут кремлевские деньги

Как подтвердил агентству глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, граждане России и некоторых других бывших советских республик, в том числе люди, попавшие под санкции США, вкладывали деньги в латвийские банки. При этом некоторые из этих людей могли использовать подобные вложения для «подрыва политических систем в других странах», отметил министр.

«В настоящее время наши правоохранительные органы расследуют некоторую предоставленную нам информацию, связанную с гибридной войной», - сказал Ринкевичс.

Министр экономики Латвии Дана Рейзниеце-Озола подтвердила, что правительство начало такое расследование после получения достоверной информации от «наших стратегических партнеров» - Соединенных Штатов. «Это актуально для всей Европы. Особенно если это правда, что деньги были использованы для манипулирования результатами выборов в нескольких европейских странах», - заявила Рейзниеце-Озола Reuters.

Министры не уточнили, какие именно дела сейчас расследуются, однако три высокопоставленных латвийских чиновника рассказали, что речь идет о движении средств из России через некий латвийский банк для поддержки попытки госпереворота в Черногории. В конце 2016 года, когда черногорцы проголосовали на парламентских выборах, власти страны арестовали 20 человек из соседней Сербии по обвинению в планировании вооруженного нападения на премьер-министра Черногории.

Сербия позже сообщила, что местная разведка и следственные органы «изолировали» группу людей, подозреваемых в осуществлении действий против властей в Черногории. Среди них оказались члены правых организаций, бывшие участники военизированных формирований, которые воевали в Донбассе. Они располагали сложным оборудованием, которое позволяло отслеживать перемещения премьера Черногории Мило Джукановича и скрываться от черногорских спецслужб. У них также конфисковали униформу и около 125 тысяч евро.

Специальный прокурор Черногории на основе этих данных обвинил Москву в причастности к заговору, который, по его словам, был направлен на то, чтобы остановить интеграцию этой бывшей югославской республики в НАТО. Кремль назвал эти обвинения «абсурдными».

«Ответ на все претензии - нет»

Как отмечает Reuters, Россию также обвиняют в вмешательстве в выборы других стран - от Германии до США, хотя Москва все претензии отрицает. Готовя этот материал, агентство обратилось за новым комментарием в Кремль, спросив, использовала ли Россия Латвию для финансирования операций политического вмешательства в Европу, пыталась ли устроить государственный переворот в Черногории, а также имели ли россияне, которые теперь находятся в санкционных списках США, счета в банках Латвии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил: «Ответы на все вопросы - нет».