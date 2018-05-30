Читайте, в какой стране находится самое дорогое жилье в мире

В 2017 году цены на жилую недвижимость класса премиум в княжестве выросли по сравнению с предыдущим годом на 6% - до 41,3 тысячи евро за квадратный метр. Такой высокий уровень цен в Монако поддерживается и высоким спросом, и ограниченным объемом предложения.

Стоимость элитного квадратного метра в Монако на 13% выше цен на жилье такого же уровня в Гонконге, который занимает второе место в мире по дороговизне жилой недвижимости. А если сравнивать с Францией, то жилье в Монако более чем втрое дороже, чем в Париже (13 300 евро за кв. м), и почти в пять раз дороже, чем в Ницце (8500 евро за кв. м).

Самая высокая стоимость квадратного метра в Монако отмечается в Монте-Карло, где она составляет 44 100 евро за квадратный метр. Там в 2017 году было продано 117 объектов вторичного рынка со средней ценой сделки 5,453 миллиона евро.

В течение четырех последних лет объем сделок в Монако ежегодно превышал два миллиарда евро, достигнув в 2016 году рекордных 2,7 миллиарда евро. В 2017 году было совершено 50 сделок с новостройками. Это на 52% больше, чем в годом ранее, и в целом стало рекордным количеством, учитывая, что всего в том же году было продано 456 объектов жилой недвижимости.

Как отмечается, 66% сделок в прошлом году на первичном рынке прошли с небольшими квартирами - с одной спальней.