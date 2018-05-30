Площадь пожара на центральном полигоне Сил обороны увеличилась до 165 гектаров

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сообщил BNS, что общая площадь пожара, вспыхнувшего в прошлую пятницу в деревне Пала волости Куусалу Харьюского уезда, составляет 164 гектара, но часть пожара уже потушена. По словам пресс-секретаря, вечером вторника продолжало гореть около 30 гектаров.

В тушении пожара участвуют государственные спасательные команды, добровольцы, пожарная команда полигона, самолет Сил обороны и вертолет департамента полиции и погранохраны. По словам пресс-секретаря спасательного центра, тушение осложнено из-за находящихся в зоне пожара взрывных устройств, поэтому спасатели из соображений безопасности могут тушить огонь только на безопасных дорогах и тропах.

До сих пор неизвестно, что стало причиной пожара. По словам пресс-секретаря генерального штаба Сил обороны, в пятницу Силы обороны не проводили на полигоне стрельбы.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, Северо-Эстонская группа саперного центра спасательного департамента в пятницу ликвидировала на центральном полигоне взрывные устройства при поддержке саперов Сил обороны. Взрывные устройства взрывали дважды, в этой связи в окрестностях раздалось два взрыва. Работы завершились к 12 часам. Саперы еще в течение часа после окончания работ оставались на месте и следили за территорией, чтобы исключить потенциальные очаги пожара. Поэтому пожар нельзя связать с проводившимися работами.

Во время пожара также были слышны взрывы от находившихся на полигоне взрывных устройств.

По сообщению спасательного департамента, пожару содействовала засуха, департамент может объявить на всей территории Эстонии сезон повышенной пожароопасности.