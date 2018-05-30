Фекалии слона и пивная тара со дна океана — могут ли они составить серьезную конкуренцию ДСП?

Но одно дело знать тренды этого года, и совсем другое — предсказать направление, в котором датский дизайн будет развиваться в ближайшем десятилетии.

«Время производства ради факта производства закончилось. Окружающая среда и сохранение природных ресурсов будут в центре внимания в ближайшие десять лет, — утверждает Йоахим Корнбек Энгель-Хансен, бренд-директор фирмы Menu. — Понятие “устойчивости”, то есть экологичность и социальность, уже сейчас много значит в архитектуре и дизайне. В ближайшие 10 лет эта тема станет доминирующей не только в умах дизайнеров, производителей, но и покупателей».

Образцы природных материалов. ФОТО: скриншот с сайта materdesign.com

Важна ведь не только красота мебели в наших с вами домах, но и то, что в результате ее производства останется (и достанется) в наследство нашим внукам: какой воздух, леса, вода? Уже сегодня производители думают, как еще перестроить технологические процессы. И скорее всего, чистота производства станет доминирующим конкурентным преимуществом — как сейчас дизайн или натуральность материалов.

«Я уверен, что экоустойчивость в ближайшие годы будет играть большую роль, чем сегодня, — говорит Хенрик Марстранд, генеральный директор и основатель компании Mater. — Мы станем свидетелями использования новых материалов и более инновационных методов производственных процессов и дизайна. Например, уже сейчас в дело идут разные виды переработанного пластика: старые рыболовные сети или пивные упаковки уже перерабатываются в дизайнерские продукты».

Когда компания Mater начала работать в 2006 году над предметами из переработанных материалов, их не воспринимали всерьез. Однако сейчас дизайнеры придумывают новые способы переработки и использования мусора. И порой весьма неожиданные. Например, бумажные лампы, сделанные из слоновьих фекалий, высушенных по специальной технологии. По заверениям дизайнеров, они не имеют запаха.

Люди активно путешествуют по миру, впитывают примеры разных культур. Им не хочется ограничиваться чем-то локальным. «Думаю, что через десять лет и датский дизайн станет эклектичным сочетанием всего — в нем будет сложнее выделить что-то типично датское. Не будет правильных и неправильных элементов, не будет типичных примет. Но скорее всего, вы найдете следы разных периодов и стилей», — говорит Поул Мадсен, основатель и совладелец Normann Copenhagen.