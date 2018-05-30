Неужели это реально? В Мустамяэ обещают по одному месту для стоянки автомобиля на каждую квартиру!

Как отметила участвовавшая в совещании вице-мэр Таллинна Эха Вырк, задача сложная, но реальная. Практически в районе нужно удвоить количество мест на стоянках, то есть создать дополнительно около 16 тысяч парковочных мест. При этом, как отметила Вырк, Мустамяэ больше других районов пользуется возможностью предоставления квартирным товариществам права личного пользования на землю для создания парковок.

"Мы закажем исследование и картографируем на первых порах ситуацию в двух микрорайонах, - сказала Вырк. - Тогда станет ясно, сколько можно еще создать парковок без ущерба для природы.