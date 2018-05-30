ср, 30.05.2018
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  • Неужели это реально? В Мустамяэ обещают по одному месту для стоянки автомобиля на каждую квартиру!

Неужели это реально? В Мустамяэ обещают по одному месту для стоянки автомобиля на каждую квартиру!

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Парковка в жилом районе. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

На состоявшемся в Мустамяэской районной управе межведомственном совещании взят курс на создание одного места для стоянки автомобиля на каждую квартиру, сообщает Раэпресс.

Как отметила участвовавшая в совещании вице-мэр Таллинна Эха Вырк, задача сложная, но реальная. Практически в районе нужно удвоить количество мест на стоянках, то есть создать дополнительно около 16 тысяч парковочных мест. При этом, как отметила Вырк, Мустамяэ больше других районов пользуется возможностью предоставления квартирным товариществам права личного пользования на землю для создания парковок.

"Мы закажем исследование и картографируем на первых порах ситуацию в двух микрорайонах, - сказала Вырк. - Тогда станет ясно, сколько можно еще создать парковок без ущерба для природы.

Но и существующая ситуация, как отметил старейшина района Лаури Лаатс, природу на щадит, когда автовладельцы паркуют свои машины на газонах. По его мнению,  надо максимально использовать возможность строительства многоярусных гаражей.

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