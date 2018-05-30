В Мяэтагузе гуляет медвежонок: он не опасен, но осторожность не будет лишней

Уездная газета приводит вчерашние слова секретаря Алутагузеского волостного управления Хейди Круут: «Сегодня утром по пути на работу видела медвежонка на обочине Тартуского шоссе, это было незадолго до восьми часов. Хотела сфотографировать, но поначалу не решилась даже опустить окно автомобиля. Поскольку мишка к автомобилю не приблизился и просто так прыгал и резвился, то я набралась смелости и в итоге его сфотографировала».

По словам Круут, сообщение о медведе волостная управа получила еще раньше - в тот раз его приметили в окрестностях спортивной площадки.

Заведующая Пагариским общественным домом Айре Ырас встретила медвежонка вчера около часу дня, когда он переходил дорогу в паре сотен метров от перекрестка Колчина. «Издалека сначала не поняла, что это за животное; когда приблизилась и увидела, что это медведь, то сбавила скорость автомобиля и в итоге совсем остановилась. Топтыгин спокойно шел дальше и на другой стороне дороги скрылся в зарослях кустарника. В конце концов я вышла из машины, ведь фотографию надо было сделать», - со смехом рассказала Ырас, для которой это была первая встреча с косолапым.

Так как медведь передвигается недалеко от новой велопешеходной дороги, которой активно пользуются пешеходы и велосипедисты, то волостное управление сочло нужным оповестить людей о нем - чтобы возможные встречи не стали полной неожиданностью.

Волостной старейшина Тауно Выхмар сказал, что, услышав о медведе, он позвонил знатоку диких животных Пеэпу Мяннилу из Агентства окружающей среды и спросил, что делать: «Мяннил сказал, что этот медвежонок родился в прошлом году, и теперь мать его прогнала. Они несмышленые и не боятся людей. Самого медвежонка тоже не нужно бояться, он неопасен. Что-либо предпринимать, по его словам, тоже не нужно, наверняка он сам уйдет».

Другие фотографии этого медвежонка сделаны вблизи мяэтагузеской дубравы, где Хельди Айа держит шотландских коров породы хайленд. «До меня доходили разговоры о медведе, сама я его не видела. Однако мне бросилось в глаза, что в некоторых местах разворошены муравейники, так что следы активности медведя мы видели», - сказала Айа «Северному побережью».

Того, что медведь может представлять угрозу для коров, Айа не боится: «Пару лет назад, когда волки явились, коровы встали кругом, закрыв телят, и, наверное, их рога достаточно сильно напугали волков. Медведь сейчас страха не вызывает».