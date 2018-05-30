Серена Уильямс шокировала своим костюмом супергероя

"Я чувствую себя в этом костюме как королева Ваканда из фильма "Черная Пантера". Мне было комфортно. Я пару раз примеряла этот костюм раньше, но это было уже давно, больше месяца назад. В итоге всё решилось в последнюю минуту. Это забавный наряд, но он также очень функционален. Я могу играть без проблем. За последние 12 месяцев у меня было очень много проблем с тромбами. В таком наряде проблем с циркуляцией крови нет. Я чувствую себя настоящим воином", сказала Уильямс.