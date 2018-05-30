Серена Уильямс шокировала своим костюмом супергероя

Серена Уильямс, выступающая на кортах "Ролан Гаррос" впервые после родов, поразила публику отходом от традиционных канонов теннисного костюма.
Традиционно костюм для женщин состоит из юбки и топа или платья. Серена, родившая ребенка и вернувшаяся в теннис, вышла на матч с Кристиной Плишковой в оригинальном костюме: черный комбинезон с отделкой в виде бюстье и красным поясом.
"Я чувствую себя в этом костюме как королева Ваканда из фильма "Черная Пантера". Мне было комфортно. Я пару раз примеряла этот костюм раньше, но это было уже давно, больше месяца назад. В итоге всё решилось в последнюю минуту. Это забавный наряд, но он также очень функционален. Я могу играть без проблем. За последние 12 месяцев у меня было очень много проблем с тромбами. В таком наряде проблем с циркуляцией крови нет. Я чувствую себя настоящим воином", сказала Уильямс.
Костюм супергериони помог Уильямс одержать первую победу после долгого перерыва на турнире "Большого Шлема" - Кристина Плишкова продержалась два сета, но была повержена 7:6, 6:4.