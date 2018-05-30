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Серена Уильямс шокировала своим костюмом супергероя

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Серена Уильямс, выступающая на кортах "Ролан Гаррос" впервые после родов, поразила публику отходом от традиционных канонов теннисного костюма.

Традиционно костюм для женщин состоит из юбки и топа или платья. Серена, родившая ребенка и вернувшаяся в теннис, вышла на матч с Кристиной Плишковой в оригинальном костюме: черный комбинезон с отделкой в виде бюстье и красным поясом.

"Я чувствую себя в этом костюме как королева Ваканда из фильма "Черная Пантера". Мне было комфортно. Я пару раз примеряла этот костюм раньше, но это было уже давно, больше месяца назад. В итоге всё решилось в последнюю минуту. Это забавный наряд, но он также очень функционален. Я могу играть без проблем. За последние 12 месяцев у меня было очень много проблем с тромбами. В таком наряде проблем с циркуляцией крови нет. Я чувствую себя настоящим воином", сказала Уильямс.

Костюм супергериони помог Уильямс одержать первую победу после долгого перерыва на турнире "Большого Шлема" - Кристина Плишкова продержалась два сета, но была повержена 7:6, 6:4.

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