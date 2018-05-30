Фото: в Ляэнемаа продается уникальная для Эстонии дача

Посмотрите, что написано по поводу этого современного домика площадью всего 45 метров в объявлении о продаже: «Разрешите представиться - Дача 2.0! Дача 2.0 - это не нудные обязанности, а свобода. Не нужно полоть грядки и ухаживать за кустами. Природа вокруг вас и для вас. Березовый сок, грибы-зонтики, земляника, малина и черника - это все ваше!»

ФОТО: city24.ee

Вы уже чувствуете, что это место действительно должно принадлежать вам? И это правильно! В этом доме и на окружающем его участке действительно есть все необходимое для жизни, и нет ничего, что не пригодилось бы в отпуске. В доме есть сауна, отопительная система с воздушно-тепловым насосом, видеосигнализация. Погружная баня-бочка тоже к вашим услугам.

ФОТО: city24.ee

Если домик кажется вам маленьким, у вас есть возможность построить большой: на участке более одного гектара места для строительства достаточно. Тем более что земля имеет предназначение именно для строительства жилья! И этого мало? Есть возможность купить соседний участок.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

На дачу можно приезжать даже зимой, включив отопление дистанционно еще находясь в дороге. А за дорогами в Ляэнемаа отлично ухаживают.

ФОТО: city24.ee

До самого красивого морского побережья всего 10-15 минут на велосипеде. Также для купания подходит расположенное неподалеку озеро с песчаным днем, где вода теплая уже в мае. Пейзажи здесь уникальны: дюны, леса и валуны создают потрясающий рельеф местности.

ФОТО: city24.ee