Налоговая реформа Юри Ратаса не помогла работодателям

Еще в прошлом году многие эстонские предприятия надеялись, что повышение не облагаемого налогом дохода до 500 евро снизит пожелания работников по зарплате, так как они будут платить меньше подоходного налога, а получать больше. Член Рийгикогу, реформистка Марис Лаури, даже заявила, что это позволит работодателям на некоторое время отложить повышение зарплат.

Спустя полгода после нововведений, крупные работодателя говорят, что налоговая реформа Юри Ратаса никак не способствовала снижению темпов зарплатного ралли.

«Мы не замечаем, чтобы с внедрением новой системы работники перестали хотеть получать больше», - сказал глава Coop Eesti Яанус Виханд, в подчинении у которого трудятся тысячи человек. По мнению Виханда, наивно полагать, что во время собеседований работники будут просить не повышать зарплату, так как их доход и так вырос благодяря налоговой реформе.

По его словам, в первом квартале текущего года в концерне Coop зарплаты выросли примерно на 15 процентов. В то же время тут свою роль сыграл набор новых сотрудников. «Вообще, да, рост зарплат продолжается», - уверен Виханд.

Инфляция съедает не облагаемый налогом доход

Кроме снижения темпов зарплатного ралли, предполагалось, что новая налоговая система приведет к росту потребления на внутреннем рынке, поскольку у людей будет оставаться на руках больше денег. Но Виханд подобных перемен не замечает. «Очевидно, многие по сей день не знают, какой же не облагаемый налогом доход им следует выбрать, а также им сложно предсказать свой годовой доход», - пояснил глава предприятия.

Руководитель другой крупной розничной сети Selver Кристи Ломп также сказала, что желание людей получать большую зарплату никуда не делось. Дополнительные деньги, которые должны были оказаться на руках у людей в связи с повышением не облагаемого налогом дохода, съел рост цен на товары. «Рост цен на топливо, алкоголь и продукты питания оказал влияние на покупательские повадки чувствительных к ценам клиентов. В отрицательном смысле», - сказала она.

Ломп выразила радость, что нынешний рост зарплат идет параллельно с повышением эффективности рабочих процессов. «Идет реструктаризация рабочих процессов, за которой следует корректировка зарплаты», - сказала она. По ее словам, если бы мы снова наблюдали зарплатное ралли, как это было в 2007-2008 годах, то предприятия просто не выжили бы.

Ожидания по зарплатам превышают возможности предприятий

Давление в плане зарплат ощущается и в других сферах. Исполнительный директор гостиницы Nordic Hotel Forum Феликс Мягус сказал, что из-за нехватки рабочей силы зарплатное ралли продолжается. В текущем квартале они подняли работникам зарплаты на пять процентов. «В действительности ожидания по зарплате гораздо выше, чем предприятия готовы платить», - добавил он.