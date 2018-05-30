Налоговая реформа Юри Ратаса не помогла работодателям

По оценке эстонских предпринимателей, быстрый рост зарплат в стране продолжится и в будущем. Предложенная правительством Юри Ратаса налоговая реформа не сильно повлияла на данную ситуацию, пишет Majandus24.
Еще в прошлом году многие эстонские предприятия надеялись, что повышение не облагаемого налогом дохода до 500 евро снизит пожелания работников по зарплате, так как они будут платить меньше подоходного налога, а получать больше. Член Рийгикогу, реформистка Марис Лаури, даже заявила, что это позволит работодателям на некоторое время отложить повышение зарплат.
Спустя полгода после нововведений, крупные работодателя говорят, что налоговая реформа Юри Ратаса никак не способствовала снижению темпов зарплатного ралли.
«Мы не замечаем, чтобы с внедрением новой системы работники перестали хотеть получать больше», - сказал глава Coop Eesti Яанус Виханд, в подчинении у которого трудятся тысячи человек. По мнению Виханда, наивно полагать, что во время собеседований работники будут просить не повышать зарплату, так как их доход и так вырос благодяря налоговой реформе.
По его словам, в первом квартале текущего года в концерне Coop зарплаты выросли примерно на 15 процентов. В то же время тут свою роль сыграл набор новых сотрудников. «Вообще, да, рост зарплат продолжается», - уверен Виханд.
Инфляция съедает не облагаемый налогом доход
Кроме снижения темпов зарплатного ралли, предполагалось, что новая налоговая система приведет к росту потребления на внутреннем рынке, поскольку у людей будет оставаться на руках больше денег. Но Виханд подобных перемен не замечает. «Очевидно, многие по сей день не знают, какой же не облагаемый налогом доход им следует выбрать, а также им сложно предсказать свой годовой доход», - пояснил глава предприятия.
Руководитель другой крупной розничной сети Selver Кристи Ломп также сказала, что желание людей получать большую зарплату никуда не делось. Дополнительные деньги, которые должны были оказаться на руках у людей в связи с повышением не облагаемого налогом дохода, съел рост цен на товары. «Рост цен на топливо, алкоголь и продукты питания оказал влияние на покупательские повадки чувствительных к ценам клиентов. В отрицательном смысле», - сказала она.
Ломп выразила радость, что нынешний рост зарплат идет параллельно с повышением эффективности рабочих процессов. «Идет реструктаризация рабочих процессов, за которой следует корректировка зарплаты», - сказала она. По ее словам, если бы мы снова наблюдали зарплатное ралли, как это было в 2007-2008 годах, то предприятия просто не выжили бы.
Ожидания по зарплатам превышают возможности предприятий
Давление в плане зарплат ощущается и в других сферах. Исполнительный директор гостиницы Nordic Hotel Forum Феликс Мягус сказал, что из-за нехватки рабочей силы зарплатное ралли продолжается. В текущем квартале они подняли работникам зарплаты на пять процентов. «В действительности ожидания по зарплате гораздо выше, чем предприятия готовы платить», - добавил он.
По мнению Мягуса, не стоит искать спасения в повышении не облагаемого налогом дохода, поскольку, например, в гостиничном бизнесе преобладают сезонные работники, работающие по срочному договору, поэтому им бывает сложно рассчитать свой годовой доход, а также полагающийся на облагаемый налогом доход. «В любом случае рост зарплат продолжается. Его диктует рынок труда. Да и жизнь постоянно дорожает», - подытожил он.
Как отметил исполнительный директор Kunda Nordic Tsement AS Меэлис Эйнштейн, в этом году они также повышали зарплаты своим работникам. Также он сказал, что у них темпы роста зарплат несколько ниже, чем в среднем в обрабатывающей промышленности.
По оценке Эйнштейна, более низкий рост компенсируют более высокие, чем у конкурентов, зарплаты на их предприятии. Также руководитель предприятия сообщил, что с новой налоговой реформой они ожидали снижения темпов зарплатного ралли.
Изменение налоговой системы может иметь обратный эффект
По мнению Департамента статистики, реформа налогообложения, напротив, могла лишь увеличить давление на зарплаты.
Благодаря реформе больше всего выиграли люди, чей ежемесячный доход составляет от 500 до 1200 евро. Если же человеку на счет в среднем поступает от 1200 до 2100 евро, размер не облагаемого налогом дохода постепенно сокращается. Чем ближе доход к 2100 евро, тем меньше не облагаемый налогом доход.
В случае дохода, превышающего 2100 евро не облагаемый налогом доход равняется нулю, поэтому эти люди получают зарплату меньше, чем до налоговых изменений.
Чтобы как-то вернуть «отобранную» сумму, работодатель может как-то компенсировать финансовые потери сотрудника. Это приводило к росту давления на зарплаты.
В то же время есть и другая версия: давление на зарплаты, наоборот, снизилось. «Расходы работодателя остались на прежнем уровне, но работник получил некоторую прибавку к зарплате, потому что его реальная зарплата стала больше. Поэтому возможно, что повышение не облагаемого налогом дохода могло в некоторой степени затормозить рост брутто-зарплаты», - сообщил пресс-секретарь Департамента статистики Тоомас Викс.
В то же время, по его словам, в данном контексте важно учитывать и другие факторы — например, безработицу, которая также приводила к росту давления на зарплаты.