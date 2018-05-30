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В Мадриде по запросу России был задержан финансист Уильям Браудер

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ФОТО: Bertrand Guay / AFP

В столице Испании в среду, 30 мая, был временно задержан известный международный финансист и инвестор Уильям Браудер. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По информации британского предпринимателя, испанская полиция задержала его на основании ордера, выданного российским подразделением Интерпола, пишет DW.com. Однако позднее представитель испанской полиции заявил агентству Reuters, что примерно через час после задержания финансист был отпущен из полицейского участка. По его словам, срок действия ордера, выданного российским филиалом Интерпола, истек.

Позже, после освобождения, Браудер сообщил в Twitter, что по иронии судьбы он прибыл в Испанию для того, чтобы встретиться с представителем местной прокуратуры и сообщить об осевшей в этой стране большой сумме денег, связанной с делом Магнитского.

Созданный Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших (по оценкам некоторых экспертов - крупнейшим) зарубежных фондов, действовавших на российском фондовом рынке. Браудер активно инвестировал в акции Газпрома, Сбербанка, РАО "ЕЭС России", компании "Сургутнефтегаз" и "Транснефть".

В 2005 году финансисту был запрещен въезд в Россию. С 2010 года Браудер возглавляет кампанию по расследованию кражи налогов фонда в российский бюджет по итогам 2006 года и поиску убийц юриста фонда Сергея Магнитского, выявившего это преступление.

В июле 2013 года российский суд приговорил финансиста заочно к 9 годам колонии общего режима. А в декабре 2017 года он был признан в России виновным в неуплате налогов на сумму 4 миллиарда рублей, и вновь приговорен к 9 годам лишения свободы заочно. Ранее Интерпол пять раз отклонял требования Москвы внести Браудера в базу лиц, разыскиваемых Международной организацией уголовной полиции.

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