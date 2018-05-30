Галерея: фирма-застройщик Endover пригласила горожан в строящийся квартал Volta в Пыхья-Таллинне

Кроме комфортабельных квартир в стиле лофт в квартале Volta будет создана специально для жителей жилого комплекса свободная от автомобилей, благоустроенная дворово-парковая зона с широкими возможностями для разнообразного досуга. Основной акцент будет сделан на создание комплексной жилой среды, в которой найдется место и для благоухающей ароматами булочной, и для магазина с хорошим выбором продуктов, и для детского сада, и для центра здоровья. В историческом здании из плитняка разместится продуктовая улица, рядом – ателье, дизайнерские бутики, трендовые бары и клубы.

Квартал Volta имеет и историческое значение. В свое время здесь, на заводе «Вольта», делали известные во все мире электродвигатели, генераторы и прочее электрооборудование. Во многих домах тогда можно было встретить утюги с автоматической регулировкой, произведенные на заводе «Вольта», а популярные вафельницы, сделанные на заводе, считаются ценным приобретением и по сей день. Во времена первой Эстонской Республики на предприятии изготавливалась продукция совсем иного назначения: спички, трикотаж, белье, растительное масло, печенье, конфеты и шоколад. А в 1929 году здесь был открыт первый в стране крытый теннисный корт под стеклянной крышей, куда приезжали и зарубежные теннисисты.