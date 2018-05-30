Картина дня: гибель человека на судне Tallink, сделка Taxify и Daimler и реакция на убийство Аркадия Бабченко

Когда вопросов больше, чем ответов: обвиняемая в хладнокровном убийстве сожителя оправдана

Сегодня, 30 мая, в Харьюском уездном суде 53-летняя женщина была признана невиновной по предъявленному обвинению по части 1 статьи 113 Пенитенциарного кодекса и освобождена из-под стражи в зале суда. Читайте далее...

Троицкий об убийстве Бабченко: хотел его в Таллинн перетащить, но он остался в стремном Киеве…

Вечером 29 мая тремя выстрелами в спину у дверей своей квартиры в Киеве был убит российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко. В социальных сетях скорбят о погибшем коллеге и друге, проводят параллели с другими резонансными убийствами последних лет, во многих публикациях прямо или косвенно звучит версия о политическом заказе, за которым стоит Россия. Читайте далее...

Шестой год мучительной боли: стоматолог сделал молодого мужчину инвалидом

В ходе обычного лечения зубов 33-летнему мужчине повредили тройничный нерв. С этого времени он уже пять с половиной лет живет, непрерывно страдая от зубной боли. Но ведомства, оценивавшие процедуру, считают, что все было сделано корректно. Читайте далее...

На судне Tallink скончался молодой эстонец

В середине мая на судне Silja Symphony, принадлежащем судовой компании Tallink, скончался работавший маляром 30-летний эстонец. Полиция расследует произошедшее как несчастный случай на производстве. Читайте далее...

Крупная сделка: концерн Daimler купил за 100 млн евро долю в эстонской компании Taxify

Эстонская ИТ-компания Taxify, основной деятельностью которой является создание программного обеспечения для заказов такси, привлекла инвестиций на 175 млн долларов. Основная часть инвестиций на этот раз пришлась на долю немецкого автоконцерна Daimler AG. Таким образом рыночная стоимость Taxify достигла миллиарда долларов. Читайте далее...

Премьер-министр Украины обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что убийство Аркадия Бабченко организовала Россия. По мнению главы кабмина, в Москве не простили журналисту его взглядов. Читайте далее...

Водоросли, грязь и вонь: чем лучший пляж столицы встречает отдыхающих

«Посетила на днях пляж Пирита и ужаснулась - мусор там как будто никто не убирает, а весь берег покрыт тиной, которая страшно воняет. А это, между прочим, пляж, удостоенный голубого флага и претендующий на звание лучшего в столице. Знаю, что пляжный сезон открывается лишь 1 июня, но хотелось бы узнать у управы Пирита, какие работы по приведению пляжа в порядок проводятся уже сейчас?» - спрашивает читательница Rus.Postimees Анна А.

Сорос предсказал Евросоюзу новый финансовый кризис

Мир рискует столкнуться с новым глобальным финансовым кризисом из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков, заявил миллиардер Джордж Сорос в ходе своего выступления в Париже. Читайте далее...

Уходя, Осиновский выплатил щедрые премии советникам