ср, 30.05.2018
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Контавейт не оставила румынке шансов

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ФОТО: Kuvatõmmis videost

Во втором круге "Ролан Гаррос" первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт без особых проблем справилась с 159-й ракеткой мира, румынкой Александрой Дулеру 7:5, 6:2.

В первом сете Контавейт как-то легко повела 3:0 по геймам и после этого подуспокоилась. Румынка почувствовала слабину соперницы и два гейма отыграла. В девятом гейме, когда у Контавейт были все шансы закончить сет удобным счетом 6:3, румынка снова рванула вперед, сравняв счет по партиям 5:5. 11-й гейм Контавейт на своей подаче чуть было не отдала сопернице, но собралась с духом и выиграла не только свою подачу, но и подачу соперницы, завершив сет победой 7:5.

Вторая партия сложилась уже под диктовку Контавейт, которая не позволила сопернице практически ничего - обмен геймами продолжился только до счета 2:2, а затем Контавейт взяла четыре гейма подряд и, выиграв 6:2, обеспечила себе встречу с чешкой Петрой Квитовой.

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