Контавейт не оставила румынке шансов

В первом сете Контавейт как-то легко повела 3:0 по геймам и после этого подуспокоилась. Румынка почувствовала слабину соперницы и два гейма отыграла. В девятом гейме, когда у Контавейт были все шансы закончить сет удобным счетом 6:3, румынка снова рванула вперед, сравняв счет по партиям 5:5. 11-й гейм Контавейт на своей подаче чуть было не отдала сопернице, но собралась с духом и выиграла не только свою подачу, но и подачу соперницы, завершив сет победой 7:5.