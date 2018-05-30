В магазине Rimi пьяный покупатель швырнул ящик пива об пол после перебранки с продавцом

Хотя в законе указано, что несовершеннолетним или нетрезвым людям запрещено продавать алкоголь, находятся такие покупатели, которые, несмотря на закон, идут в магазин за бутылками и хотят перехитрить кассиров. Работница Rimi Мэрилин ежедневно сталкивается с малолетними любителями алкоголя и пьяными покупателями.

«Поскольку наш магазин находится в Старом городе, нам хватает как несовершеннолетних, так и пьяных. Интересные случаи, конечно, бывают: они стоят компанией у кассы, но когда при подозрении спрашиваешь у всех документы, то они сразу они больше не друзья и даже не знакомые, - рассказывает Мэрилин о своей повседневной работе, отмечая, что многие не понимают, почему документы спрашивают у всей компании. - Часто случается, что в компании действительно есть несовершеннолетние. Именно они и не хотят показывать свои документы».

С пьяными, по словам кассира, совсем другая история, поскольку они сами не понимают, что уже пьяны. «Только недавно у меня была ситуация, когда в кассу самообслуживания пришли два мужчины, один из которых был заметно пьян: он пошатывался, от него исходил запах, у него была плохая артикуляция и так далее, - рассказывает Мэрилин. - Друг был более трезвым, но продать им алкоголь мы отказались. Я объяснила им спокойно, даже показала закон, поскольку они этого пожелали. Более трезвый отправил друга на выход и пошел к соседней кассе. Объяснила вновь, что мы не можем им продать - таков закон, а после этого молодой человек швырнул об пол шесть бутылок пива Saku Ice и вышел из магазина».

Большая часть клиентов все же понимает, почему им не продают алкоголь. «Большинство клиентов относятся спокойно, когда им объясняешь причины. Но есть люди, которые реагируют невежливыми высказываниями и угрозами, а в результате все же уходят», - говорит кассир. Редко вмешиваются в конфликт и другие клиенты. «Возможно, боятся, что человек, которые употреблял алкоголь, может повести себя непредсказуемо, - говорит Мэрилин, добавляя, что иногда все же находятся смелые покупатели, которые встают на защиту продавцов или позже хвалят их. - Один клиент принес мне как-то в пятницу вечером семь роз разных цветов, чтобы они скрасили мою нелегкую работу».