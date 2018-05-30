ср, 30.05.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
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  • Смотрите фото: такого объявления о продаже квартиры вы еще не видели!

Смотрите фото: такого объявления о продаже квартиры вы еще не видели!

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ФОТО: KV.EE

Поначалу объявление кажется самым обычным, пишет портал Kodu. Однако уже третья по счету фотография вызывает улыбку и удивление. И таких необычных фотографий в объявлении немало. Посмотрим?

В тартуском районе Карлова на улице Алеви выставлена на продажу квартира, которая на первый взгляд ничем не отличается от обычных: красивая, чистая, неплохо обставленная. 

Но объявление в целом очень необычное. Сначала замечаешь нестандартно написанный текст. Знатоки эстонского языка отметят и юмор, и иронию, и просто хороший стиль. А уж когда, перелистывая фотографии, видишь, например, такие, то не знаешь, что и думать о серьезности предложения. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

А вообще-то квартира хороша: находящаяся в перестроенном в жилое промышленном здании эта двухкомнатная квартира имеет площадь более 70 квадратных метров.

ФОТО: KV.EE

Жильцы дома пользуются внутренним двором, где есть и зелень, и детская плошадка. Да и вообще все необходимое для жизни в пешей доступности. 

ФОТО: KV.EE

Текст объявления и остальные фотографии находятся ЗДЕСЬ

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