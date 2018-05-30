Что происходит? Над Ратушной площадью взвились красные флаги, дети поют на фоне советских танков
30 мая 2018 г., 15:09
Вчера в Таллинне на установленной на Ратушной площади сцене выступили дети, которые спели песню на русском языке, в то время как на экране за ними демонстрировали советские танки в Таллинне во время Второй мировой войны.
Видео поделился на своей страничке в Facebook депутат Рийгикогу, реформист Кристен Михал.
"Вчера друг гулял по Ратушной площади и увидел развевающийся красный флаг ЭССР и СССР, поющих детей, а на видео показывают советские танки в Таллинне. Whiskey Tango Fokstrot, Центристская партия, Таави Аас и Юри Ратас?" - написал Михал.
(Начальные буквы слов Whiskey, Tango и Fokstrot в английском языке образуют узнаваемую аббревиатуру WTF, которую цензурно можно перевести как "Какого черта?" - ред.)