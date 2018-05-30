В Париже открывают элитный дом престарелых

Приобретения Буффона и Роналду позитивно отразятся на самом бренде ПСЖ - в Азии и Буффона, и Роналду боготворят - для чемпионата Франции их сил и мастерства хватит еще на пару-четверку сезонов. Вопрос денег для катарских хозяев ПСЖ тоже не вопрос - если Буффону предлагают довольно "скромную" зарплату в восемь миллионов евро в год, то Роналду, как сообщает L'Equipe , обещают зарплату вдвое выше чем в "Реале" - 45 миллион евро, "Реал" же получит 150 миллионов евро отступных. Правда, думается, что "Реал" предпочтет получить компенсацию не деньгами, а футболистом - бразилец Неймар рассматривается как потенциальная звезда и франшиза "Реала", который заменит на ближайшие годы Роналду, чьи лучшие годы скоро останутся позади.