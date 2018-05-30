Дайте денег: финская звезда оказалась в центре сексуального скандала

Обвинения в адрес гонщика описала в своем блоге некая женщина из Монреаля, хотя имя Райкконена там напрямую не упоминается. Но из намеков ясно, что речь идет именно о финском пилотe, передает CTV News Montreal .

Женщина утверждает, что Кими в 2016 году домогался ее в одном из баров, где она работала официанткой. Райкконен якобы хватал ее за грудь и гениталии, пока она усаживала компанию за барную стойку.

При этом потерпевшая не подала запрос на возбуждение уголовного дела. В вместо этого попыталась затребовать у Райкконена, по словам его представителей, "чрезвычайно большую" финансовую компенсацию за моральный ущерб.