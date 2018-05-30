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  • Пассажирка автобуса получила травмы в результате ДТП: полиции нужна помощь очевидцев

Пассажирка автобуса получила травмы в результате ДТП: полиции нужна помощь очевидцев

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Автобус. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Sille Annuk

Сегодня утром примерно в 8.10 у автобусной остановки «Поска», расположенной на Нарвском шоссе в Таллинне, произошло ДТП, в котором пострадал пассажир автобуса.

По первоначальным данным, автобус Scania начал отъезжать от остановки «Поска» в сторону центра города, когда перед ним перестроился белый фургон и резко затормозил. Во избежание столкновения затормозил и автобус, в результате чего повреждения получила пассажирка автобуса, 59-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия стражи порядка связаться с полицией свидетелей ДТП, а также людей, у которых есть информация об этом происшествии, например, запись видеорегистратора. Их просят позвонить в полицию по номеру 612 3000 либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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