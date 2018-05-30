Пассажирка автобуса получила травмы в результате ДТП: полиции нужна помощь очевидцев

По первоначальным данным, автобус Scania начал отъезжать от остановки «Поска» в сторону центра города, когда перед ним перестроился белый фургон и резко затормозил. Во избежание столкновения затормозил и автобус, в результате чего повреждения получила пассажирка автобуса, 59-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия стражи порядка связаться с полицией свидетелей ДТП, а также людей, у которых есть информация об этом происшествии, например, запись видеорегистратора. Их просят позвонить в полицию по номеру 612 3000 либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.