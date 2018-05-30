«На пятый год войны приглашать россиянина – просто аморально»

Знаете, большое количество болельщиков мне писали, что теперь даже не будут смотреть биатлон, потому что расценивают данное назначение, как плевок в сторону Украины и украинских болельщиков. И, в какой-то мере, я солидарен с их точкой зрения, ведь у меня были схожие чувства, когда я узнал, что с Прокуниным ведутся переговоры." - сказал украинский голос биатлонa - " Есть вот такая догма – болеть за своих спортсменов, вторая догма, лично моя, заключается в том, что для меня Россия – страна-агрессор. Потому у меня есть определенный негатив в сторону этого государства. Если бы я себе позволил подобные высказывания в сторону условной Бразилии или Норвегии, то, наверное, это было бы неуместно. А что касается России, то я не думаю, что это идет «в разрез» с какими-то журналистскими канонами."