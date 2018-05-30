Обзор: составлен список самых оригинальных летних мероприятий в Эстонии

На берегу Чудского озера
30.06.2018 – 07.07.2018
Причудский озерный фестиваль – это проходящее по причудским портам (с северного конца озера на юг) культурное мероприятие, которое продемонстрирует гостям более захватывающую сторону Чудского озера.
Каждый день корабли Причудского озерного фестиваля будут останавливаться в новом порту, где будут проходить мастер-классы, знакомящие с причудской едой, природой и безопасностью на водах, а также красочная культурная программа. Местные заведения общественного питания познакомят с культурой питания региона. В конце дня гости смогут насладиться захватывающим концертом прямо на берегу Чудского озера.
Сааремаа, поселок Ориссааре
12.07.2018 - 15.07.2018
Летом на живописном островке Иллику пройдет фестиваль впечатлений I Land Sound. Отложите на время все свои заботы: фестиваль объединит живописную природу и все лучшее, что есть в музыке, искусстве, совместном времяпрепровождении и эстонском лете. Глоток морского воздуха и поездка на пароме сорвут с вас маски и на другом берегу вы найдете самого себя.
На острове принято держаться вместе, так будет и на фестивале I Land Sound, где во имя масштабного события объединят свои силы пионеры электронной ночной жизни, артисты и местное сообщество. Три неповторимых дня и незабываемые воспоминания.
Тартумаа, поселок Варнья
14.07.2018 – 14.07.2018
Празднование Дня рыбака — ценная и давняя традиция местных краев. Это одно из самых главный мероприятий в регионе, которое сопровождают танцевальные и музыкальные представления. Будет вестись торговля местной едой. Цель мероприятия — познакомить с местной культурой и традициями более широкую публику.
Вырумаа, деревня Роосику
14.07.2018 – 15.07.2018
Фестиваль музыки и гастрономических впечатлений «Südamemuusika Festival» позволит ведущим музыкантам поделится свои творчеством в окружении красивой природы Вырумаа. В течение двух дней у слушателей будет возможность укрепить свой дух с помощью хорошей музыки и насладиться местными сладостями из шоколада и мороженного.
На месте будет вегетарианская еда, а ночлег будет организован на площадке для палаток. Также переночевать можно будет и в ближайших предлагающих ночлег заведениях. Во второй день фестиваля пройдут несколько мастер-классов и местная ярмарка. На мероприятие запрещено употребление алкоголя.
Ляэнемаа, Хаапсалу
28.07.2018 - 29.07.2018
В рамках фестиваля йоги выступят лучшие учителя йоги Эстонии и специальные гости из-за рубежа. Вы сможете попробовать себя в десятке различных стилей йоги от классических до современных, прослушать лекции и поучаствовать в мастер-классах. Утром и вечером можно посетить концерт или совместное пение мантр.
Основная сцена и ярмарка здорового образа жизни будут находиться во дворе Епископского городища Хаапсалу, лекции и мастер-классы пройдут в культурном центре неподалеку, а музыкальные мероприятия - в церкви.
Мероприятие подходит все: мужчинам и женщинам, детям и беременным, молодым и старым, начинающим и уже практикующим йогу.
Хийумаа, волость Хийу
02.08.2018 - 05.08.2018
Хийумааский День кафе – одно из самых ожидаемых летний мероприятий на берегах Балтийского моря, в рамках которого в первую субботу августа 15 кафе откроют свои двери в домашних двориках, на публичных площадях и в других местах, где они раньше прятались от людских глаз. Насладитесь летом с чашечкой кофе на уникальном празднике на острове Хийумаа!
Ярвамаа, деревня Лаупа
03.08.2018 - 04.08.2018
«Больше звука, меньше музыки» – сквозной идеей фестиваля Kukemuru Ambient является естественное представление амбиент-культуры (музыка, визуальное искусство) на лоне природы, и создание таким образом органической связи между современной культурой и природой.
В течение пети лет на фестивале звучит музыка в стиле амбиент с различными подходами со всего мира – в Кукемуру в числе прочих выступали международно известные артисты Biosphere из Норвегии и Крис Уотсон, извесный на весь мир основатель Cabaret Voltaire, записывающий звуки природы.
Вырумаа, деревня Любница
04.08.2018 - 04.08.2018
В этот важный день народ Сетумаа решает, кто в течение следующего года будет наместником сетуского короля Пеко, или полноправным властителем королевства Сетумаа.
День сетуского королевства будет проходить с обычной роскошью и по уже устоявшимся традициям: будет исполнен сетуский гимн, народ выберет мастеров и нового властителя, посоревнуются сказители и танцоры танца каргус, будут готовить сетускую еду и заниматься рукоделием. В конце дня можно будет увидеть сетускую армию. Вечером гостей ждут на кирмаш (гулянье), т.е. на сетуский праздник с музыкантами, певцами леэло и танцами.
Пярнумаа, город Пярну
11.08.2018 - 11.08.2018
Августовская бессонница ждет всех посетителей и участников, для которых летние ночи слишком коротки, чтобы их проспать. В эту ночь можно будет насладиться искусством и культурой в самом центре города. Всем интересующимся литературой, искусством, музыкой, театром, а также вкусной едой будут предлагаться особые деликатесы.
Тартумаа, поселок Варнья
18.08.2018 – 18.08.2018
Баня на протяжении столетий была важной частью жизни эстонцев. Два раза в год под открытым небом проходит SaunafEST в Варнья, в котором участвую как местные, так и различные передвижные бани из различных уголков Эстонии.
Ляэнемаа, город Хаапсалу
07.09.2018 – 09.09.2018
Ностальгию вызывает наше прошлое. Организаторы призывают участников вспомнить свой первый школьный день, первую любовь, первую машину и многое другое, что осталось в прошлом.
В течение трех дней по всему Хаапсалу будут проходить различные мероприятия. В основной день, в субботу, пройдет парад старых автомобилей, который продолжит выставка, а также концерт.