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Обзор: составлен список самых оригинальных летних мероприятий в Эстонии

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Augustiunetus 2016

ФОТО: Mailiis Ollino / Scanpix

Центр развития туризма EAS составил список самых оригинальных мероприятий, которые пройдут в различных уголках Эстонии этим летом, пишет Postimees.

Причудский озерный фестиваль (Peipsi Järvefestival)

На берегу Чудского озера

30.06.2018 – 07.07.2018

Причудский озерный фестиваль – это проходящее по причудским портам (с северного конца озера на юг) культурное мероприятие, которое продемонстрирует гостям более захватывающую сторону Чудского озера.

Каждый день корабли Причудского озерного фестиваля будут останавливаться в новом порту, где будут проходить мастер-классы, знакомящие с причудской едой, природой и безопасностью на водах, а также красочная культурная программа. Местные заведения общественного питания познакомят с культурой питания региона. В конце дня гости смогут насладиться захватывающим концертом прямо на берегу Чудского озера.

I Land Sound

Сааремаа, поселок Ориссааре

12.07.2018 - 15.07.2018

Летом на живописном островке Иллику пройдет фестиваль впечатлений I Land Sound. Отложите на время все свои заботы: фестиваль объединит живописную природу и все лучшее, что есть в музыке, искусстве, совместном времяпрепровождении и эстонском лете. Глоток морского воздуха и поездка на пароме сорвут с вас маски и на другом берегу вы найдете самого себя.

На острове принято держаться вместе, так будет и на фестивале I Land Sound, где во имя масштабного события объединят свои силы пионеры электронной ночной жизни, артисты и местное сообщество. Три неповторимых дня и незабываемые воспоминания.

День рыбака в Варнья (Varnja kaluritepäev)

Тартумаа, поселок Варнья

14.07.2018 – 14.07.2018

Празднование Дня рыбака — ценная и давняя традиция местных краев. Это одно из самых главный мероприятий в регионе, которое сопровождают танцевальные и музыкальные представления. Будет вестись торговля местной едой. Цель мероприятия — познакомить с местной культурой и традициями более широкую публику.

Фестиваль душевной музыки (Südamemuusika Festival)

Вырумаа, деревня Роосику

14.07.2018 – 15.07.2018

Фестиваль музыки и гастрономических впечатлений «Südamemuusika Festival» позволит ведущим музыкантам поделится свои творчеством в окружении красивой природы Вырумаа. В течение двух дней у слушателей будет возможность укрепить свой дух с помощью хорошей музыки и насладиться местными сладостями из шоколада и мороженного.

На месте будет вегетарианская еда, а ночлег будет организован на площадке для палаток. Также переночевать можно будет и в ближайших предлагающих ночлег заведениях. Во второй день фестиваля пройдут несколько мастер-классов и местная ярмарка. На мероприятие запрещено употребление алкоголя.

Фестиваль йоги (Joogafestival)

Ляэнемаа, Хаапсалу

28.07.2018 - 29.07.2018

В рамках фестиваля йоги выступят лучшие учителя йоги Эстонии и специальные гости из-за рубежа. Вы сможете попробовать себя в десятке различных стилей йоги от классических до современных, прослушать лекции и поучаствовать в мастер-классах. Утром и вечером можно посетить концерт или совместное пение мантр.

Основная сцена и ярмарка здорового образа жизни будут находиться во дворе Епископского городища Хаапсалу, лекции и мастер-классы пройдут в культурном центре неподалеку, а музыкальные мероприятия - в церкви.

Мероприятие подходит все: мужчинам и женщинам, детям и беременным, молодым и старым, начинающим и уже практикующим йогу.

Хийумааский День кафе (Hiiumaa kohvikutepäevad)

Хийумаа, волость Хийу

02.08.2018 - 05.08.2018

Хийумааский День кафе – одно из самых ожидаемых летний мероприятий на берегах Балтийского моря, в рамках которого в первую субботу августа 15 кафе откроют свои двери в домашних двориках, на публичных площадях и в других местах, где они раньше прятались от людских глаз. Насладитесь летом с чашечкой кофе на уникальном празднике на острове Хийумаа!

Фестиваль Kukemuru Ambient (Kukemuru Ambient festival)

Ярвамаа, деревня Лаупа

03.08.2018 - 04.08.2018

«Больше звука, меньше музыки» – сквозной идеей фестиваля Kukemuru Ambient является естественное представление амбиент-культуры (музыка, визуальное искусство) на лоне природы, и создание таким образом органической связи между современной культурой и природой.  

В течение пети лет на фестивале звучит музыка в стиле амбиент с различными подходами со всего мира – в Кукемуру в числе прочих выступали международно известные артисты Biosphere из Норвегии и Крис Уотсон, извесный на весь мир основатель Cabaret Voltaire, записывающий звуки природы.

День Сетуского королевства (Seto Kuningriigi päev)

Вырумаа, деревня Любница

04.08.2018 - 04.08.2018

В этот важный день народ Сетумаа решает, кто в течение следующего года будет наместником сетуского короля Пеко, или полноправным властителем королевства Сетумаа.

День сетуского королевства будет проходить с обычной роскошью и по уже устоявшимся традициям: будет исполнен сетуский гимн, народ выберет мастеров и нового властителя, посоревнуются сказители и танцоры танца каргус, будут готовить сетускую еду и заниматься рукоделием. В конце дня можно будет увидеть сетускую армию. Вечером гостей ждут на кирмаш (гулянье), т.е. на сетуский праздник с музыкантами, певцами леэло и танцами. 

Августовская бессонница (Augustiunetus)

Пярнумаа, город Пярну

11.08.2018 - 11.08.2018

Августовская бессонница ждет всех посетителей и участников, для которых летние ночи слишком коротки, чтобы их проспать. В эту ночь можно будет насладиться искусством и культурой в самом центре города. Всем интересующимся литературой, искусством, музыкой, театром, а также вкусной едой будут предлагаться особые деликатесы.

SaunafEST в Варнья (Varnja SaunafEST)

Тартумаа, поселок Варнья

18.08.2018 – 18.08.2018

Баня на протяжении столетий была важной частью жизни эстонцев. Два раза в год под открытым небом проходит SaunafEST в Варнья, в котором участвую как местные, так и различные передвижные бани из различных уголков Эстонии.

Дни ностальгии в Хаапсалу (Nostalgiapäevad Haapsalus)

Ляэнемаа, город Хаапсалу

07.09.2018 – 09.09.2018

Ностальгию вызывает наше прошлое. Организаторы призывают участников вспомнить свой первый школьный день, первую любовь, первую машину и многое другое, что осталось в прошлом.

В течение трех дней по всему Хаапсалу будут проходить различные мероприятия. В основной день, в субботу, пройдет парад старых автомобилей, который продолжит выставка, а также концерт.

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