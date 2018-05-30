Обзор: составлен список самых оригинальных летних мероприятий в Эстонии

На берегу Чудского озера

30.06.2018 – 07.07.2018

Причудский озерный фестиваль – это проходящее по причудским портам (с северного конца озера на юг) культурное мероприятие, которое продемонстрирует гостям более захватывающую сторону Чудского озера.

Каждый день корабли Причудского озерного фестиваля будут останавливаться в новом порту, где будут проходить мастер-классы, знакомящие с причудской едой, природой и безопасностью на водах, а также красочная культурная программа. Местные заведения общественного питания познакомят с культурой питания региона. В конце дня гости смогут насладиться захватывающим концертом прямо на берегу Чудского озера.

Сааремаа, поселок Ориссааре

12.07.2018 - 15.07.2018

Летом на живописном островке Иллику пройдет фестиваль впечатлений I Land Sound. Отложите на время все свои заботы: фестиваль объединит живописную природу и все лучшее, что есть в музыке, искусстве, совместном времяпрепровождении и эстонском лете. Глоток морского воздуха и поездка на пароме сорвут с вас маски и на другом берегу вы найдете самого себя.

На острове принято держаться вместе, так будет и на фестивале I Land Sound, где во имя масштабного события объединят свои силы пионеры электронной ночной жизни, артисты и местное сообщество. Три неповторимых дня и незабываемые воспоминания.

Тартумаа, поселок Варнья

14.07.2018 – 14.07.2018

Празднование Дня рыбака — ценная и давняя традиция местных краев. Это одно из самых главный мероприятий в регионе, которое сопровождают танцевальные и музыкальные представления. Будет вестись торговля местной едой. Цель мероприятия — познакомить с местной культурой и традициями более широкую публику.

Вырумаа, деревня Роосику

14.07.2018 – 15.07.2018

Фестиваль музыки и гастрономических впечатлений «Südamemuusika Festival» позволит ведущим музыкантам поделится свои творчеством в окружении красивой природы Вырумаа. В течение двух дней у слушателей будет возможность укрепить свой дух с помощью хорошей музыки и насладиться местными сладостями из шоколада и мороженного.

На месте будет вегетарианская еда, а ночлег будет организован на площадке для палаток. Также переночевать можно будет и в ближайших предлагающих ночлег заведениях. Во второй день фестиваля пройдут несколько мастер-классов и местная ярмарка. На мероприятие запрещено употребление алкоголя.

Ляэнемаа, Хаапсалу

28.07.2018 - 29.07.2018

В рамках фестиваля йоги выступят лучшие учителя йоги Эстонии и специальные гости из-за рубежа. Вы сможете попробовать себя в десятке различных стилей йоги от классических до современных, прослушать лекции и поучаствовать в мастер-классах. Утром и вечером можно посетить концерт или совместное пение мантр.

Основная сцена и ярмарка здорового образа жизни будут находиться во дворе Епископского городища Хаапсалу, лекции и мастер-классы пройдут в культурном центре неподалеку, а музыкальные мероприятия - в церкви.