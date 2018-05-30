VKG снова запускает фабрику масел: работу получили десять человек

«С июня должны начаться поставки сланца Eesti Energia. У нас две фабрики стоят, мы получили такое количество сланца, что сможем запустить одну фабрику», — сказал председатель правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманн агентству BNS.

В апреле Eesti Energia и VKG заключили договор купли-продажи, по которому Eesti Energia продаст VKG в течение трех лет почти миллион тонн сланца.

По словам Асманна, запуск фабрик зависит от того, сколько сланца будет у VKG. «У нас самих есть разрешение на добычу сланца на шахте Ojamaa — добудем столько, сколько позволят разрешения на добычу, — Асманн добавил, что запуск второй фабрики не зависит от цен на нефть на мировом рынке: — Это зависит от того, каких соглашений о цене сланца мы достигнем с Eesti Energia. В настоящий момент мы не ведем активных переговоров о второй фабрике».

VKG в апреле сообщил о достигнутом с Eesti Energia соглашении о покупке сланца и плане запуска одной из стоящих фабрик.

Eesti Energia не обнародовал, по какой цене станет продавать сланец VKG. По словам председателя правления Хандо Суттера, определяющими при этой сделке стали экономические соображения. «Я нахожу, что эта сделка выгодна как Eesti Energia и VKG, так и государству, которое благодаря созданию большей дополнительной ценности сланца получит больший доход», - говорил он в апреле «Северному побережью».

С запуском старой фабрики масел годовой объем перерабатываемого VKG сланца достигнет примерно пяти миллионов тонн. С июня стоять из-за нехватки кускового сланца будет еще только одна фабрика типа Kiviter. «Чтобы запустить и ее тоже, нужна бы еще одна сделка о покупке кускового сланца примерно с таким же объемом, но сейчас я не считаю ее реальной», — отмечал в апреле Ахти Асманн, сочтя позитивным то, что после нескольких лет вновь сделан шаг к сотрудничеству между двумя крупнейшими эстонскими предприятиями сланцевой промышленности.