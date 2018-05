Автобусы Go Bus больше не будут обслуживать линию Таллинн — Тарту

Go Bus обслуживал клиентов на линии Таллинн-Тарту менее года. Еще в конце октября 2017 года руководитель по развитию Go Bus Каур Сарв сказал, что они создают линию Таллинн-Тарту, поскольку есть спрос. Сейчас же они отказываются от этой линии из-за возросшей конкуренции.

Автобусная компания решила сосредоточиться на городских линиях тартуского региона. «На линии Таллинн-Тарту есть два сильных представителя — Elron и Lux Express, и у пассажиров есть возможности путешествовать между двумя городами. Число пассажиров поездов на линии Таллинн-Тарту постоянно растет и, хотя люди используют голубые автобусы Go Bus, они пользуются с радость и другими быстрыми способами передвижения, поэтому мы решили закрыть линию», - говорит председатель правления Go Bus Андрей Мяндла.

Go Bus подал ходатайство в Департамент шоссейных дорог о прекращении обслуживания линии после последнего вечернего рейса 1 июля. Все пассажиры, которые уже заранее приобрели билеты, могут вернуть деньги, сообщив о своем желании по инфотелефону Go Bus 12012. Новые автобусы с линии Таллинн-Тарту будут перенаправлены на другие маршруты дальнего следования Go Bus.