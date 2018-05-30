ср, 30.05.2018
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СБУ сообщила, что Аркадий Бабченко жив

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Аркадий Бабченко.

ФОТО: Endel Kasterpalu

Служба безопасности Украины сообщила, что российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, на самом деле жив. Как сообщил глава СБУ Василий Грицак, Бабченко участвовал в законспирированной спецоперации по предотвращению терактов.

Сам журналист также присутствовал на сегодняшнем брифинге СБУ в Киеве.

"Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация", - рассказал он.

Глава СБУ Василий Грицак рассказал о задержании в Киеве в среду организатора "убийства".

"Хочу сообщить: около 3 часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков", - сказал он.

Накануне вечером стало известно, что в Днепровском районе Киева у входе в свою квартиру был застрелен журналист Аркадий Бабченко. Сообщалось, что он был убит тремя выстрелами в спину.

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства - профессиональная деятельность Бабченко. Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве.

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