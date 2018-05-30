СБУ сообщила, что Аркадий Бабченко жив

Служба безопасности Украины сообщила, что российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, на самом деле жив. Как сообщил глава СБУ Василий Грицак, Бабченко участвовал в законспирированной спецоперации по предотвращению терактов.
Сам журналист также присутствовал на сегодняшнем брифинге СБУ в Киеве.
"Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация", - рассказал он.
Глава СБУ Василий Грицак рассказал о задержании в Киеве в среду организатора "убийства".
"Хочу сообщить: около 3 часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков", - сказал он.
#Бабченко жив!!!!! pic.twitter.com/P76dU1lUTA— Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) May 30, 2018
Накануне вечером стало известно, что в Днепровском районе Киева у входе в свою квартиру был застрелен журналист Аркадий Бабченко. Сообщалось, что он был убит тремя выстрелами в спину.
Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства - профессиональная деятельность Бабченко. Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве.