Полицейская погоня в Ласнамяэ: водитель бросил машину с пассажиром и сбежал

Сегодня примерно в 15.15 часов полиция получила сообщение от прохожего в районе Ласнамяэ об автомобиле Ford, по словам звонящего, водитель автомобиля может находится в состоянии опьянения, но собирается сесть за руль.
"Патрульные полицейские отреагировали на вызов, установили местонахождение автомобиля и дали водителю сигнал к остановке. Водитель проигнорировал распоряжение полиции и пытался скрыться, - сказал Rus.Postimees комиссар патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Мадис Аллак. - В районе улицы Юмера водитель бросил машину и скрылся. Полицейские задержали на месте происшествия пассажира автомобиля".
Задержанный мужчина с признаками наркотического опьянения доставлен для выяснения обстоятельств и процессуальных действий в полицию. Личность и местонахождение водителя сейчас устанавливаются.
"Человек, позвонивший на номер 112 в ситуации, когда он заметил водителя, который мог находиться в состоянии опьянения, поступил очень верно, совместными усилиями мы можем сделать ситуацию на дорогах безопаснее, - говорит Аллак. - Водителям в состоянии опьянения не место за рулем автомобиля и каждый такой водитель представляет крайне серьезную опасность для других участников дорожного движения. По вине таких водителей в этом году произошло 172 ДТП, в которых погибло пять человек, пострадало 53 человека".