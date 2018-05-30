Полицейская погоня в Ласнамяэ: водитель бросил машину с пассажиром и сбежал

"Человек, позвонивший на номер 112 в ситуации, когда он заметил водителя, который мог находиться в состоянии опьянения, поступил очень верно, совместными усилиями мы можем сделать ситуацию на дорогах безопаснее, - говорит Аллак. - Водителям в состоянии опьянения не место за рулем автомобиля и каждый такой водитель представляет крайне серьезную опасность для других участников дорожного движения. По вине таких водителей в этом году произошло 172 ДТП, в которых погибло пять человек, пострадало 53 человека".