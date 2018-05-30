На отказавшегося общаться с телефонным агентом жителя Таллинна обрушился шквал звонков и угроз

Житель Таллинна, получивший ряд звонков с предложениями финансовых услуг, попросил продавца больше ему не звонить, но в ответ услышал угрозы о том, что ему и его близким будут названивать днем и ночью. По данным Telia, такие случаи довольно редки, а номера телефонов назойливых продавцов советуют блокировать.