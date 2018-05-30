На отказавшегося общаться с телефонным агентом жителя Таллинна обрушился шквал звонков и угроз
30 мая 2018 г., 18:59
Житель Таллинна, получивший ряд звонков с предложениями финансовых услуг, попросил продавца больше ему не звонить, но в ответ услышал угрозы о том, что ему и его близким будут названивать днем и ночью. По данным Telia, такие случаи довольно редки, а номера телефонов назойливых продавцов советуют блокировать.
По словам веб-констебля Маарьи Пунак, в полицию поступали заявления от людей, которые надеялись заработать с помощью предлагаемых по телефону финансовых услуг, но в итоге оставались без своих инвестиций, пишет Rus.ERR.
Звонят с так называемых виртуальных номеров, которые, например, отображаются с кодом Болгарии или Испании. Но если на такой номер перезвонить, то звонящий попадет на автоответчик или услышит сигнал об ошибке.