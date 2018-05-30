Видео: пассажиры повыпрыгивали на крыло самолета из-за шутки про бомбу

Инцидент произошел в аэропорту Индонезии на борту лайнера тайского лоукостера Lion Air перед тем, как самолет начал взлетать. Один турист разозлился на бортпроводников и начал говорить, что в салоне спрятана бомба, передает Lenta.ru.

Стюардессы сообщили об этом пилоту и попросили всех спокойно покинуть самолет, однако, услышав фразу про бомбу, другой пассажир вышиб дверь аварийного выхода и спрыгнул вниз на крыло. Остальные люди тоже в панике начали прыгать на двигатель лайнера, а затем скатываться вниз на землю и убегать. Несколько человек получили травмы головы и переломали кости.