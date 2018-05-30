Видео: как самолет ВВС Эстонии уже неделю тушит крупный пожар на центральном полигоне

За одну заправку самолет может взять на борт почти полторы тонны смешанной с пеной воды, которая с помощью умений пилота будет вылита в нужном месте из резервуара.

Конечно, самолеты для тушения отличаются от обычных, поэтому для подобных ситуаций в ВВС регулярно проходят тренировки. Конечно, ежедневно водного бака на борту нет, но, по словам пилота, бывают моменты, когда бак хранится на борту несколько месяцев.

Всего экипаж из двух человек может до 10 часов совершать полеты для тушения. Поэтому тушением недельного пожара в Тапа занимаются две разные смены.