Аудит не выявил халатности в управлении проектом обустройства восточной границы Эстонии

По оценке аудиторов, управление проектом обустройства границы и надзор за его исполнением организованы удовлетворительно, а Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны за последние месяцы существенно повысили эффективность своей работы.

В среду в Таллинне министр внутренних дел Андрес Анвельт, руководитель отдела внутреннего аудита МВД Тармо Ольго и генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в среду представили результаты окончательного аудита строительного проекта. С инициативой проведения аудита министр внутренних дел выступил в феврале этого года, а с промежуточными его результатами общественность была ознакомлена в марте.

«Самое важное то, что аудит не выявил в выборе Департаментом полиции партнера проекта обустройства границы и в использовании денег ни злого умысла, ни халатности, все было сделано с самыми искренними намерениями. Кроме того, еще раз нашло подтверждение то, что затянувшиеся сроки проекта и его удорожание были неизбежны. Недостатки в управлении проектом или исключения в Законе о государственных поставках на эти процессы никак не повлияли», - отметил министр Анвельт.

По оценке аудиторов МВД, управление проектом и надзор за его осуществлением были организованы удовлетворительно, МВД и департамент за последние месяцы существенно усовершенствовали свою работу. Предстоит еще провести анализ рисков обустройства границы, а также возможности заземления этих рисков. Ведомству не хватает компетентной рабочей силы, чтобы вести управление проектом на всех его участках.

Госпоставки в значительной мере были выполнены в соответствии с законом, в то же время, вопросы вызвало использование исключений из Закона о госпоставках. «Здесь были допущены две ошибки — во-первых, в проведении поставки использовали неподходящую процедуру, в первую очередь потому, что МВД само не дало четких инструкций, как проводить подряды, связанные с обеспечением государственной безопасности. В свою очередь, департамент полиции и погранохраны ошибочно решил, что исключение из Закона о госпоставках распространяется и на так называемые тестовые участки границы», - рассказал Тармо Ольго.

Эльмар Вахер заверил, что его ведомство в проведении подготовительных работ и обустройстве тестовых участков действовало, исходя из самых современных технологий и решений.