Видео: СБУ показала задержание организатора «убийства» Аркадия Бабченко 

Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
По словам главы СБУ Василия Грицака, задержанный является бывшим участником АТО. За убийство Бабченко он должен был получить 30 тысяч долларов. Кроме того, он якобы планировал убийство еще 30 человек в Украине, пишет Korrespondent.
Мужчина согласился на сотрудничество со следствием и будет проходить как свидетель.
На опубликованных кадрах видно, что несколько сотрудников СБУ задерживают мужчину возле станции метро Олимпийская в центре Киева.
Также СБУ опубликовала фрагмент разговора между организатором и исполнителем покушения на Бабченко.
Ранее сегодня стало известно, что "убийство" Бабченко оказалось спецоперацией СБУ, которая длилась два месяца. Сам журналист появился на брифинге перед журналистами, рассказал о спецоперации СБУ и извинился перед своей женой.
Напомним, вечером 29 мая сообщалось, что Бабченко застрелили на пороге собственной квартиры в Киеве.