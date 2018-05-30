Фото и видео: смотрите, как прошло открытие Дней Старого города в Таллинне

Дни Старого города, тема которых «Сто шагов века», в этом году проходят в 37-й раз в юбилейный год Эстонской Республики. Программа состоит из ста символических шагов, то есть из ста мероприятий, которые характеризуют различные события с 1918 по 2018 год.

Каждый день программы Дней Старого города связан с определенным периодом времени в истории Эстонии: 30 мая – «Счастливый национальный» (1918-1938), 31 мая «Под черной тенью» (1939-1955), 1 июня – «Жизнь как в кино» (1956-1980), 2 июня – «Распоемся» (1981-1991) и 3 июня «Изменчивая свобода» (1992-2018).

Сегодня в 19.00 на Ратушной площади было показано представление «Мечта века» по случаю открытия 37-ых Таллиннских Дней Старого города. Романтическое представление, автором и постановщиком которого является Вахур Келлер, рассказало о стремлении народа к свободе сквозь штормовые события на протяжении целого века.