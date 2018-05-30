Эстония сделала шаг к первому за 80 лет трофею

В последний раз сборная Эстонии выигрывала Балтийский турнир в далеком 1938 году. Тот турнир стал последним в довоенной эпохе, в 1939 году турнир не проводили из-за ухухдшившихся отношений Латвии и Литвы. После победы 2:0 над Латвией Эстония сделала большой шаг к завоеванию первого за 80 лет трофея.
Подопечные Рейма сразу же захватили инициативу и начали создавать опасные моменты и ворот, но Аниеру не везло - дважды форвард мазал из убойных позиций. Не промазал за то тот, от кого, наверное голов в форме сборной более не ожидали - Хенрик Оямаа в своем 28-м матче за сборную провел первый гол. Через 20 минут Маттиас Кяйт, судьба которого в английском "Фулхэме" пока под вопросом, показал на что способен - пятый гол за сборную и снова с передачи Хенри Аниера.
Литовцы не смогли ничем удивить дебютировавшего за сборную Сергея Лепметса - только Федор Черных угрожал нашим воротам, но Лепметса испугать не удалось. Счет мог бы быть и 3:0, но на последних минутах Йоонас Тамм попал в перекладину.