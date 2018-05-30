Фото: страшная российская дыра в земле напугала иностранцев

«Это поражает мой разум. Как люди что-то там находят, затем приступают к созданию кратера размером с астероид, чтобы отыскать нечто большее», — делится пользователь с ником Velvet_Thunder.

Посетители Reddit признались, что удивлены тем, как близко к кратеру находятся жилые постройки. «Я удивлен, что они живут так близко к яме. Уверен, что порода очень твердая, но я немного обеспокоен разрушением склона», — поделился опасением с ником Queef_Urban.

Некоторые обратили внимание на то, что прямо рядом с дырой в земле располагается взлетно-посадочная полоса. Юзеры понадеялись, что шахта не является конечным пунктом рейсов, следующих в Мирный.

Пользователи принялись шутить и фантазировать, как можно использовать такой огромный котлован. «Думаю, что местные дети постоянно теряют фрисби в этой штуке», — иронизирует how_do_i_change_this. Кое-кому форма карьера напомнила исполинский сабвуфер или двигатель.

Бриллиантовый рудник предложили переделать в тюрьму для смертников. По мнению участников дискуссии, он мог бы стать идеальным местом заключения для Темного рыцаря. Кто-то предположил, что, если заполнить дыру водой, получится неплохая стоянка для атомной подводной лодки. Всего пользователи оставили более тысячи комментариев.

Месторождение алмазов, получившее название «Мир», было открыто в 1955 году. Рудник дал название городу, образовавшемуся вокруг него в том же году. Диаметр шахты составляет 1,2 километра, а глубина — 525 метров.