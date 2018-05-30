ср, 30.05.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
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Эстонская полиция тоже инсценировала убийство

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Ахти Олеск (слева).

ФОТО: Mihkel Maripuu

В 1999 году сообщили об убийстве следившего за браконьерами вильяндиского полицейского Ахти Олеска, полдня в это верили и общественность Эстонии, и журналисты, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

На полицейских машинах были повязаны траурные ленты и в отделениях полиции горели свечи, но после этого стало известно, что речь идет об инсценировке, врезультате которой были задержаны собирающиеся убить Олеска преступники, которые заплатили наемному убийце 2000 долларов США.

В среду вечером бывший сотрудник криминальной полиции, нынешний юрист Ахти Олеск в интервью «Актуальной камере» рассказал, что в 1999 году узнал, что в Вильянди готовится убийство, но кто потенциальная жертва, он не знал и то, что жертвой выбран он, узнал только от Центральной криминальной полиции.

"Репортеры без границ" осудили инсценировку убийства Бабченко и Олеск вспоминает, что и в 1999 году действия полиции осудили.

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