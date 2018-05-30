ср, 30.05.2018
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  • Купленный в Selver лотерейный билет принес счастливчику более 160 000 евро

Купленный в Selver лотерейный билет принес счастливчику более 160 000 евро

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ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В сегодняшней телепередаче "Большая лото-среда" был разыгран джекпот Bingo loto в размере 160 988,20 евро.

Счастливый билет был куплен в пярнуском магазине Selver.

Последний джекпот Bingo loto 18 апреля выиграл житель Тарту, которому купленный в R-Kiosk на Тартуском автовокзале лотерейный билет принес 258 755,80 евро.

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