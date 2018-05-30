Купленный в Selver лотерейный билет принес счастливчику более 160 000 евро

Rus.Postimees.eeЭстонияКупленный в Selver лотерейный билет принес счастливчику более 160 000 евроКупленный в Selver лотерейный билет принес счастливчику более 160 000 евроRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать30 мая 2018 г., 22:17ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICSВ сегодняшней телепередаче "Большая лото-среда" был разыгран джекпот Bingo loto в размере 160 988,20 евро.Счастливый билет был куплен в пярнуском магазине Selver.Последний джекпот Bingo loto 18 апреля выиграл житель Тарту, которому купленный в R-Kiosk на Тартуском автовокзале лотерейный билет принес 258 755,80 евро.выигрышджекпотлотерея