В Европе начали арестовывать активы "Газпрома"

По его словам, арест начат с акций корпорации в "Северном потоке -1" и "Северном потоке - 2". Теперь у Европы появится повод "еще раз задуматься, насколько надежными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов которых арестованы из-за нежелания владельца играть по цивилизованным правилам и выполнять решение арбитража", - написал Витренко. Речь идет о постановлении Стокгольмского арбитража, который в феврале обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" неустойку за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Как в свою очередь сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники, в кантоне Цуг на севере Швейцарии судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG. Швейцарская компания была создана для управления газопроводом "Северный поток", пишет DW.com.

На кону - 2,6 млрд долларов

В "Газпроме" официально сообщили, что не получали уведомлений о начале процедуры принудительного исполнения вердикта арбитража. Тем не менее там подтверждают, что "швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны". По данным корпорации, речь идет о сумме в 2,6 млрд долларов. В пресс-службе подчеркнули, что "оспаривание решений арбитража "Газпромом" не может остановить их исполнение".

Ранее 30 мая президент Украины Петр Порошенко, в частности, сообщил, что начато "обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах".

Апелляция "Газпрома"

Агентство РБК в свою очередь напоминает, что в Европе, помимо доли в Nord Stream AG, "Газпром" владеет долями в различных совместных предприятиях. Самая крупная из них - в 50 процентов в WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG со штаб-квартирой в немецком Касселе.