Упавшего в воду мальчика спас очевидец происшествия

«Я шел и вел беседу со знакомыми. В какой-то момент заметил мальчика на самокате. Отвлекся на разговор, а потом смотрю – ребенка уже и след простыл», - рассказал Saarte Hääl о событиях вечера прошлой пятницы Маргус Киви.

По его словам, у него в голове пробежала мысль, что ребенок выбрал не лучшее место для игр. В следующее мгновение малыш оказался в воде.

«Не были ни единого звука или крика. Не помню, был ли какой-то всплеск воды или нет. Когда я осознал, что что-то пошло не так, то сразу же устремился к причалу», - рассказал Киви.

По его словам, он первым делом выбросил телефон из кармана и уже начал снимать пиджак, когда заметил, что мальчуган был совсем рядом с причалом. Тогда он схватил его за одежду и вытащил из воды. Оказавшийся в воде ребенок не издал ни звука.