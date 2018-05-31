чт, 31.05.2018
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Упавшего в воду мальчика спас очевидец происшествия

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ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

В городском парке Курессааре катавшийся на самокате мальчик упал с причала в воду. Все могло закончиться печально, если бы не быстрая реакция одного из прохожих, поспешившего на помощь, пишет Postimees.

«Я шел и вел беседу со знакомыми. В какой-то момент заметил мальчика на самокате. Отвлекся на разговор, а потом смотрю – ребенка уже и след простыл», - рассказал Saarte Hääl о событиях вечера прошлой пятницы Маргус Киви.

По его словам, у него в голове пробежала мысль, что ребенок выбрал не лучшее место для игр. В следующее мгновение малыш оказался в воде.

«Не были ни единого звука или крика. Не помню, был ли какой-то всплеск воды или нет. Когда я осознал, что что-то пошло не так, то сразу же устремился к причалу», - рассказал Киви.

По его словам, он первым делом выбросил телефон из кармана и уже начал снимать пиджак, когда заметил, что мальчуган был совсем рядом с причалом. Тогда он схватил его за одежду и вытащил из воды. Оказавшийся в воде ребенок не издал ни звука.

Вскоре на место происшествия прибежала мама с сестрой мальчика. Киви также достал из воды самокат и убедился, что с мальчиком все в порядке. Мама ребенка поблагодарила его за спасение сына.

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