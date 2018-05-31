Трамп решил объявить торговую войну Европе

По ее сведениям, соответствующее решение Вашингтона связано с неготовностью Брюсселя пойти Соединенным Штатам на уступки, пишет DW.com.

Компаниям из ЕС дважды предоставляли отсрочку от пошлин, в последний раз - до 1 июня. Многократные попытки европейцев добиться отмены пошлин на постоянной основе не увенчались успехом. В качестве ответной меры Евросоюз намерен ввести с 20 июня 25-процентные пошлины на американские товары, среди которых - апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы.

Европейские переговорщики заявили США, что готовы к диалогу, но не "намерены вести переговоры в условиях угроз". Нидерландский министр внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Каг от лица Евросоюза также подчеркнула, что европейское сообщество имеет право на "бессрочное исключение" из числа стран, облагаемых тарифами.