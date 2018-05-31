Российский капитан свое слово сдержал

На 7-й минуте Джеймс Нил вывел "Рыцарей" вперед - спасибо сказать канадец должен Луке Сбисе и Колину Миллеру. "Столичные", которые всерьез нацелены на главный трофей мирового хоккея, завелись еще больше и трижды поразили ворота Марка-Андре Флери - к 29-й минуте на табло горели грустные для хозяев цифры: 1:3 - вашингтонский интернационал в лице датчанина Ларса Эллера, Александра Овечкина и Брукса Орпика сделали к середине матча комфортный задел для "Кэпс". "Рыцарей" хватило лишь на то, чтобы сократить отстование до минимума - Ши Теодор на 37-й минуте установил окончательный счет в матче: 2:3.

Александр Овечкин, забросив победную шайбу, приблизился к многолетнему рекорду «Кэпиталс» – в 1990 году Джон Дрюс забил в одном плей-офф 14 голов. Сейчас на счету Ови - 13 шайб. Также Овечкин обошел в Павла Дацюка в списке самых результативных россиян в Кубке Стэнли: у Овечкина стало 114 очков. Рекорд принадлежит Сергею Федорову, до которого Овечкину понадобится еще несколько плей-офф Кубка Стэнли: на счету Федорова 176 очков.

Финальная серия переезжает на две игры из игорной столицы США в административную, но, по крайней мере, на один матч еще команды вернутся в Вегас.

Вегас – Вашингтон – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

1:0 – 7 Нил (Миллер, Сбиса)

1:1 – 17 Эллер (Бураковски, Кемпни)

1:2 – 25 Овечкин ( Бэкстрем, Эллер)

1:3 – 29 Орпик (Бураковски, Эллер)