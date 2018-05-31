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Эстонию с официальным визитом посещает президент Австрии Александер Ван дер Беллен

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ФОТО: Ronald Zak/AP/Scanpix

Эстонию с официальным визитом посещает президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, отметив, что визит президента Австрии и его супруги Дорис Шмидауэр продолжится до воскресенья. Александер Ван дер Беллен встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером парламента Эйки Нестором и премьер-министром Юри Ратасом.

Главы государств примут участие в организованном австрийской стороной бизнес-форуме и традиционной конференции Леннарта Мери, на которой Ван дер Беллен выступит со вступительной речью. Президент Австрии посетит также презентационный центр, рассказывающий об электронном государстве и побывает на острове Сааремаа.

Оба родителя Ван дер Беллена до 1941 года проживали в Эстонии и у обоих было эстонское гражданство.

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